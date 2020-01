Gegen 2.20 Uhr krachte es an der Kreuzung Mayerhoferstraße-Prielauweg in Maishofen: Ein 26-jähriger Alkolenker geriet in einer Linkskurve zu weit an den Straßenrand und prallte in eine Steinmauer, danach noch in eine Betonwand. Am Auto entstand Totalschaden.