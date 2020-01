Wiener Lachtrainerin lehrt Erwachsenen das Lachen

Im Lachzentrum sind die Wände bunt, Sprüche über das Lachen stehen an den Wänden und grinsende Smiley-Polster sind in den Räumen verteilt. „Ich habe schon immer gerne gelacht. Also habe ich mich auch mit den medizinischen Hintergründen befasst und die Ausbildung zur Lachtrainerin gemacht. Danach hatte ich Feuer gefangen und 2016 schließlich mein Zentrum eröffnet.“ Seitdem bietet sie hier jeden Montag und Donnerstag von 18.30 bis 19.30 Uhr die „Lachzeit“ an. In ungezwungener, herzlicher Atmosphäre wird hier mithilfe von Übungen gekichert und losgeprustet. Doch kriegt man dadurch wirklich die gleichen Benefits wie durch das natürlich ausgelöste Lachen? „Es ist nachher das Gleiche, nur der Auslöser ist anders. Durch die Übung gibst du zwar anfangs dem Körper den Befehl zum Lachen, die Wirkung ist jedoch die gleiche, wie wenn man über einen Witz lacht. Der Körper kann nicht unterscheiden, warum gelacht wird.“