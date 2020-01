Umweg in Richtung Heiligenstadt nötig

Jene Fahrgäste, die in Richtung Heiligenstadt fahren möchten, müssen einen Umweg in Kauf nehmen. So müssen sie „bis zur Station Karlsplatz weiterfahren, dort am Mittelbahnsteig in die U4 Richtung Hütteldorf umsteigen und bei der U4-Station Pilgramgasse die Rampe nutzen“, so die Wiener Linien.