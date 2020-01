Eine 19-jährige Skifahrerin aus Deutschland hat sich am Montag bei einem Unfall in Skigebiet Thurntaler in der Gemeinde Sillian in Osttirol schwere innere Verletzungen zugezogen. Wie die Polizei berichtete, war die 19-Jährige in einer Rechtskurve, als sie einen anderen Skifahrer überholen wollte, aus bisher unbekannter Ursache zu Sturz gekommen.