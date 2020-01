Nachdem in der Nacht auf Dienstag der erste Erkrankungsfall in Bayern bekannt geworden war, kann man in Österreich in Sachen Coronavirus vorerst aufatmen: Die beiden am Montag in Wien ins Krankenhaus gebrachten Patienten wurden ebenso wie der betroffene Kärntner negativ auf das Virus getestet. Bei dem Patienten in Bayern ist mittlerweile bekannt, wie er sich angesteckt hatte.