Auf allen Ebenen seien sie ein eingespieltes Team, so Drescher weiter. „Er kommt rüber, wir sitzen zusammen und wir gehen in den Whirlpool und ich mache uns was zu essen und wir liegen im Bett und vielleicht schauen wir zusammen Tennis oder einen Film. Wir reden, wir haben gute Gespräche“, schilderte die Schauspielerin ihre gemeinsamen Abende - und nahm sich dabei auch kein Blatt vor den Mund. „Natürlich haben wir Sex und es ist reizend und es hält mich am Laufen!“