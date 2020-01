Nun gegen Djokovic

In seinem 46. Grand-Slam-Halbfinale trifft der 38-Jährige am Donnerstag auf den Serben Novak Djokovic, der dem Kanadier Milos Raonic keine Chance ließ. Gegen Titelverteidiger Djokovic ist es das 50. Duell für Federer. Das bisher letzte im November bei den ATP Finals in London gewann er in zwei Sätzen. Seinen bisher letzten Sieg bei einem Grand Slam gegen Djokovic gelang dem Schweizer jedoch vor knapp acht Jahren.