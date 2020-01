Ein österreichischer Sieg würde heute im Zielstadion ähnlich wie damals alles „eskalieren“ lassen - Raich hat die ÖSV-Slalom-Asse auch dick am Zettel. „Marco Schwarz ist nach seiner Verletzung wieder sehr konstant, ein Michi Matt war immer bei den Schnellsten und hat’s drauf“, so Benni. „Dazu hat man zuletzt gesehen, dass mit einem Pertl oder einem Gstrein was nachkommt. Die zeigen auf einer guten Piste, was sie können.“