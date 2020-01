Die Unfallserie nahm kein Ende: In den Mittagsstunden krachte ein 16-Jähriger aus Dänemark in einen Polen. Der Jugendliche verletzte sich am rechten Daumen. Gegen 14 Uhr kam zur Kollision zwischen einer 50- jährigen deutschen Skifahrerin und einem 60- jährigen Skifahrer, ebenfalls aus Deutschland. Er rammte die Frau von hinten, sodass beide zu Sturz kamen. Der Skifahrer wurde im Bereich der Schulter unbestimmten Grades verletzt und mit der Pistenrettung in das Tal verbracht.