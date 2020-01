Marco Schwarz gibt der Jubel der Fans Extra-PS. So war’s schon in Kitz, so soll es auch heute sein. Nur dass der Lärmpegel auf der Planai noch viel höher sein wird. „Von der Atmosphäre her das Rennen des Jahres. Das ist die größte Bühne der Slalom-Welt.“ Dritter war Schwarz in Adelboden, Zweiter in Kitz.