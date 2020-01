Sein erstes Saisontor erzielte Hoffenheims Christoph Baumgartner bei Union Berlin mit dem Außenrist, sein zweites am Sonntag beim 3:0 in Bremen mit einem Super-Fersler. Der 20-jährige Österreicher, der in seinen 85 Minuten Einsatzzeit dazu 33 (!) Zweikämpfe bestritt (48 Prozent gewonnen) und 11,6 Kilometer abspulte, erklärte lächelnd: „Ich war mit dem Rücken zum Tor. Es war die einzige Möglichkeit, den Ball mit der Ferse in den Boden zu drücken, sodass er leicht angechippt wird.“