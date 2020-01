„Mit meinen 23 Jahren bin ich ja auch nicht mehr der Jüngste. Darum steht die Spielpraxis bei mir an oberster Stelle“, sagt Goalie Osman Hadzikic. Der Ex-Austrianer erhofft sich nach einem schwierigen Jahr bei Erstligist FC Zürich, wo er nur bei der U21 ran durfte, nun leihweise für sechs Monate bei Inter Zapresic in Kroatiens höchster Spielklasse einen besseren Einstand. „Der Anfang war in der Schweiz sehr schwer, weil ich vor der Unterschrift keinen Verein hatte und mein Konkurrent im Spiel-Rhythmus war. Doch jetzt will ich endlich die Nummer eins sein.“