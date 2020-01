Ein 34-Jähriger aus dem Bezirk Zell am See fuhr am Montag um 11.38 Uhr mit einem mit Fliesen beladenen Sattelschlepper auf der A1 in Fahrtrichtung Wien. Im Gemeindegebiet von Sankt Florian geriet der Kraftfahrer aus bislang ungeklärter Ursache ins Schleudern, verlor die Herrschaft über sein Fahrzeug und durchstieß die Außenleitschiene sowie die Lärmschutzwand. Schließlich kam das Sattelzugfahrzeug quer über den Pannenstreifen, den rechten und den mittleren Fahrstreifen, der in diesem Bereich dreispurigen Westautobahn, zum Stillstand.



Lenker verletzt

Der 34-Jährige wurde unbestimmten Grades verletzt, vom Notarzt erstversorgt und mit der Rettung ins UKH Linz eingeliefert. Anschließend wurde mit der Bergung des schwer beschädigten Sattelkraftfahrzeugs begonnen. Die Traffic Manager sowie Mitarbeiter der Autobahnmeisterei Ansfelden waren mit Absicherungs- und Aufräumarbeiten beschäftigt.