Nach seinem Tod soll Sport-Ikone Kobe Bryant noch dieses Jahr in die Ruhmeshalle des Basketballs aufgenommen werden! „Kobe wird auf die Weise geehrt, wie es sein sollte“, wurde der Präsident der Hall of Fame, Jerry Colangelo, von einem Reporter des Portals „The Athletic“ am Montag zitiert. „Es ist erwartbar die epischste Klasse der Geschichte mit Kobe, Tim Duncan und Kevin Garnett.“