Völlig zu Recht sind in der Steiermark Schlagfallen seit Jahren verboten. Sie sind also illegal, und wer sie aufstellt, begeht eine Straftat. Umso schockierender ist die Entdeckung, die ein „Krone“-Leser in St. Lorenzen im Mürztal gemacht hat: Ein edler Greifvogel, wie man sie ohnedies nur noch selten sieht, war mit dem Fuß in eine solche scheußliche Schlagfalle geraten, flatterte verzweifelt, schrie.