Ein von Boeing gebauter und vom US-Pay-TV-Anbieter DirecTV betriebener Satellit droht als Folge einer Batterie-Fehlfunktion in der Erdumlaufbahn zu explodieren. Um mögliche Schäden an anderen Satelliten zu minimieren bzw. zu vermeiden, hat die US-Regierung der Firma gestattet, den Satelliten vorzeitig in eine höhere Umlaufbahn zu bringen.