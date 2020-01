Jörg Leichtfreid musste das Krankenbett hüten

Jörg Leichtfried, roter Interims-Vorsitzender, musste das Krankenbett hüten und verfolgte die Wahl vom Handy aus. Er übergab also nur „virtuell“ das Staffelholz an Anton Lang - glaubt aber trotz dieses Schritts nicht, langsam von der Landespolitik davonzudriften: „Ich sehe mich auch künftig als Bürger von beiden Welten, Bund und Land“, sagt Leichtfried im „Krone“-Gespräch. Derzeit ist der Brucker als stellvertretender Klubchef an der Seite von Pamela Rendi-Wagner die mächtigste steirische Stimme bei den Bundes-Roten.