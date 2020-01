Zwei Patienten im Spital, einer daheim isoliert

An dem neuartigen Virus 2019-nCoV sind in China mehr als 2760 Menschen erkrankt, die meisten von ihnen in der Stadt Wuhan, in der der Erreger das erste Mal auftrat. Mehr als 80 Menschen starben bereits, darunter auch ein Mann in der Metropole Peking. Zwei der bisher in Österreich gemeldeten Verdachtsfälle bestätigten sich nicht, in beiden Fällen hatten sich die Patienten in der Region aufgehalten, bevor sie nach Österreich zurückgekehrt waren. Bei zwei weiteren Patienten in Wien steht das Testergebnis noch aus, ebenso bei einem Mann in Kärnten. Er wurde in Klagenfurt unter Quarantäne gestellt.