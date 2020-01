Insgesamt müssen fast neun Kilometer Mauer am Mönchs- und Kapuzinerberg saniert werden. Etwa ein Kilometer davon liegt im Privatbesitz. 8.930.000 Euro kostet das die Stadt. Der zeitliche Sanierungsrahmen ist auf sieben Jahre angesetzt. Schon im Vorjahr wurden 25 Meter Mauer am Kapuzinerberg befestigt, lockere Steine neu verfugt und Steinschlaggitter angebracht. Im nächsten Jahr steht im Anschluss an die „Katze“ die Bürgerwehr am Plan. Dort ist das Mauerwerk teilweise schon abgebrochen.