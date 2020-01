FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl wird am Dienstag die AfD-Fraktion im deutschen Bundestag besuchen - zu einem „interparlamentarischen Austausch“, wie die FPÖ am Montag in einer Aussendung bekannt gab. Zu Mittag nehme Kickl an einer Pressekonferenz mit den AfD-Fraktionsvorsitzenden Alice Weidel und Alexander Gauland teil, am Abend steht ein Kickl-Vortrag auf dem Programm.