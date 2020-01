Einen Monat vor dem Match am 27. Februar in Wals-Siezenheim seien alle 29.000 Tickets vergriffen, teilten die Salzburger am Montag mit. Für das Bundesliga-Spitzenspiel der Salzburger gegen den LASK am 14. Februar sind nur noch knapp 3500 Karten zu haben, rund 14.000 wurden verkauft.