Krankenhäuser vorbereitet

Die dafür notwendigen Labortests stehen zur Verfügung. PatientInnen mit verdächtigen Symptomen und einem entsprechenden Aufenthalt in der Provinz Hubei in China oder falls sie Kontakt zu einem an Coronavirus-Erkrankten hatten, müssen im Krankenhaus in die Quarantäne, also in eine vorübergehende Isolierung in ein Einzelzimmer. „Darauf sind die Krankenhaushygieneteams vorbereitet. Es werden ähnliche Hygienemaßnahmen wie bei jenen Kranken, die mit einer Influenza eingeliefert werden, getroffen. So beugt man einer Ansteckung anderer Menschen vor“, berichtet LR Tilg.