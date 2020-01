Nicht bei null, aber bei vier (Punkten) legen die Bulls als Grunddurchgangs-Sieger in der Pick-Runde los. In der es wie zum EBEL-Start gegen Bozen geht. Diesmal in der Eisarena. Dazwischen spulte die McIlvane-Crew 40 Partien ab, war Dauer-Leader und unterstrich: Der Weg zum Titel führt diesmal wieder über Salzburg!