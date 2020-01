Jungmutter Kathrin wehrt sich gegen Mobbing

# Was sind deine Tipps? Was kann man tun, wenn man gemobbt wird?

Man sollte mit der Familie oder mit Freunden reden, wenn einen etwas belastet. Wehren kann man sich nicht wirklich. Jeder von uns, egal ob Personen des öffentlichen Lebens oder Privatpersonen sind oder waren schon einmal Opfer von Mobbing. Den besten Tipp, den ich geben kann, ist, stark zu bleiben und sich nicht unterkriegen zu lassen. Die Mobber wollen ja erreichen, dass man daran zerbricht. Am besten, man versucht, es zu ignorieren.