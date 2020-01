Will man das Kind im Mann erwecken, dann müssen dazu nur die Worte „Carrera-Bahn“ ausgesprochen werden. Augenblicklich werden dann Kindheitserinnerungen wach. Und zwar die an den Geruch von heißen Kupferspulen und an surrende und summende Boliden die zuerst im Maßstab 1:32, später dann in 1:24, irrsinnig schnell, mit 0,02 elektrischen Pferdestärken angetrieben, über asphaltgraue Kunststoff-Bahnen flitzen.