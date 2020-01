An den beiden Hotspots der sonntägigen Gemeinderatswahlen wird bereits an der Zukunft gefeilt. In Wiener Neustadt will der große Gewinner, VP-Bürgermeister Klaus Schneeberger, weiterhin bunt regieren. Und in Amstetten plant VP-Spitzenkandidat Christian Haberhauer einen „Schulterschluss über alle Fraktionen“.