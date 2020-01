Kurz nach 21 Uhr hatte am vergangenen Donnerstag eine Nachbarin des landwirtschaftlichen Anwesens in Eitweg bei St. Andrä die Einsatzkräfte alarmiert. Ein Hühnerstall, der zu einer Lagerhalle für Oldtimer und weiterer Fahrzeuge diente, war in Vollbrand geraten. Elf Feuerwehren mit 150 Mann und 20 Löschfahrzeugen konnten das Gebäude samt der Fahrzeuge nicht mehr retten, aber ein Übergreifen der Flammen auf Nebengebäude verhindern.