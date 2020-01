Mehr als eine Million Todesopfer. Vergast, vergiftet, erschossen oder auf sonst eine grauenvolle Weise zu Tode gequält. Das polnische Auschwitz-Birkenau ist zum Mahnmal geworden für den Holocaust in der Nazi-Zeit, dem mehr als sechs Millionen Juden und Angehörige anderer Minderheiten zum Opfer gefallen sind. „Wir haben alles gesehen, wir haben es aber nicht geglaubt“, erinnert sich Viktor Klein, der im Alter von 17 Jahren nach Auschwitz deportiert worden ist, das Lager überlebt hat und jetzt Bundespräsident Alexander Van der Bellen begleitet. „Der menschliche Verstand kann gar nicht begreifen, dass man so eine Masse an Menschen vernichten kann in so kurzer Zeit. Das ist nicht fassbar.“