Der 49-Jährige klopfte bei Arbeiten an einem Tor am Montagvormittag mit der Hand gegen eine seitliche Blechabdeckung. Dadurch löste sich oberhalb des Tores eine Blechverkleidung, die ihn am Kopf traf. Der Rettungswagen brachte den 49-Jährigen in die Landesklinik Tamsweg.