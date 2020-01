„Shop24“ nennt sich der unscheinbare Laden. Der Name ist noch nicht fix, meint der zuständige Manager Robert Heinz Moser (36): „Kinder sagen Roboter-Supermarkt, ich würde es auch E-Kiosk oder Tante-Emma-Laden 3.0 nennen.“ 14 Automaten finden sich im Inneren, prall gefüllt mit etwa 450 Lebensmitteln und Alltagsdingen: Nudeln und Dosengulasch gibt es genauso wie Süßes, Alkoholika oder auch Rauchwaren und Erwachsenen-Spielzeug - selbst Schwangerschaftstests will Moser anbieten. Um 5 Uhr früh bringt eine Großbäckerei frisches Brot. Sogar Bitcoins können gekauft und verkauft werden: Gesteuert wird alles über den „einzigen Automaten mit eingebauter Registrierkasse“, der in der Mitte des Raumes steht. Per Touchscreen wird ein Produkt gewählt und mit Bargeld oder Karte bezahlt, dann schickt dieser Automat ein Signal an die anderen. Reihenweise fallen die Produkte herunter.