Verdachtsfälle gemeldet

Die Nerven in Sachen Coronavirus liegen derzeit blank. Neben dem offiziellen, von der Stadt Klagenfurt gemeldeten Verdacht bei einem 50-jährigen Mann aus der Landeshauptstadt, der aus der hauptsächlich betroffenen Region in China zurückkam, soll es am Wochenende in Kärnten drei weitere Verdachtsfälle gegeben haben. Zwei davon sind dem Vernehmen nach von Hausärzten gemeldet worden, beim dritten möglicherweise Infizierten soll es sich um einen Steirer aus dem Raum Neumarkt handeln.