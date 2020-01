Wer wird das „Krone“-Traumpaar 2020?

Nicht nur ihre unterschiedlichen Persönlichkeiten machen es Dominic und Patrick ab und zu schwierig, sondern auch das Leben stellte das junge Paar in den vergangenen vier Jahren vor einige Herausforderungen. Trotz persönlicher Hürden und einen einschneidenden Schicksalsschlags in Patricks Familie hielten die beiden bedingungslos zueinander. In dieser schweren Zeit kam es zu einem wunderschönen Erlebnis in Paris. „Bei einem Taylor-Swift-Konzert fragte er mich mit einem selbst gefalteten Ring aus Papier zum passenden Song ,Paper Rings‘, ob ich sein Mann werden möchte“, schildert Dominic im Gespräch mit der „Krone“. Auf kronehit kam es nun zum erneuten emotionalen Heiratsantrag vor Millionenpublikum - diesmal aber mit einem richtigen Ring!