Einschränkungen nicht rechtens

Am 10. Jänner hatte das höchste Gericht Indiens geurteilt, dass die Einschränkungen in Kaschmir nicht gerechtfertigt sind. Viele Restriktionen wurden inzwischen gelockert, nicht aber die Internetsperre. Indien ist zwar die größte Demokratie der Welt, aber auch eines der Länder, das am häufigsten das Internet abstellt.