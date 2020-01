Trotz der Debakel bei den Landtagswahlen in der Steiermark im November und am Sonntag im Burgenland herrscht bei der FPÖ Optimismus und die Überzeugung, dass man auf dem richtigen Weg unterwegs ist. Toni Mahdalik, Obmann des Wiener FPÖ-Klubs, versicherte am Montag, er sehe „überhaupt keinen Änderungsbedarf“. Angst vor der Wien-Wahl habe er nicht.