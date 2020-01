Bloggerinnen starten „Babetown“ in Wien

Neben den beiden Gründerinnen sind mehr als weitere zehn Frauen bei „Babetown“ beschäftigt. Zickenkrieg gibt es dennoch nicht. „Wir schätzen uns alle so sehr und freuen uns, ,Babetown’ gemeinsam zu einer Wohlfühloase zu machen.“ Das merken offensichtlich auch die Gäste. „Das Feedback ist glücklicherweise unglaublich gut!“, freuen sich die beiden Unternehmerinnen. Sie ergänzen: „Wir haben vor allem am Wochenende und After Work viele Leute, die einfach auf ein Glas Rosé oder Kaffee mit ihren Freunden vorbeikommen!“