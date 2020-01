Vielleicht sind die Grünen von zu vielen Rhetorikschulungen und Interviewtrainings verschont geblieben. Justizministerin Alma Zadić, und erst recht Vizekanzler Werner Kogler, wirken authentisch, verstolpern auch einmal einen Satz oder eine Aussage, kommen dann aber doch zum Punkt. So weiß Zadić, was sie zuerst anpacken will („kürzere Verfahren“), und Sozialminister Rudolf Anschober hält eindeutig fest, was die Grünen in der Integrationspolitik von den Türkisen unterscheidet („Asylwerbern eine Chance geben“). Nur Superministerin Leonore Gewessler hält sich auffallend zurück, obwohl in ihrem Ressort die wirklich kontroversen Themen wie Verkehr und Energie liegen. Immerhin beim Klima wird die Ministerin konkret: Nicht „Klimawandel“ sei das Thema sondern „Klimakrise“.