Seit Mitte Jänner ist zudem ein neuer Catering-Partner mit an Bord, hieß es am Montag. Dieser setze nun auf ein neues Konzept mit Wiener Küche und regionalen Produkten. Auch solle nun verstärkt der Fokus auf die Vermietung des „Salettl am Riesenrad“ für Veranstaltungen gesetzt werden.