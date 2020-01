Der Spanier besiegte am Montag in Melbourne im letzten Achtelfinale den Australier Nick Kyrgios (23) nach Kampf 6:3,3:6,7:6(6),7:6(4). Nadal führt im Head-to-Head mit Thiem mit 9:4. Nur eines dieser 13 Duelle fand auf Hartplatz statt (US Open 2018), alle anderen auf Sand. Gespielt wird am Mittwoch. Genaue Urzeit steht noch nicht fest.