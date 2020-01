Dürrs Anwalt betonte vor allem, dass Dürr ein Täter sei, der vom System Spitzensport zu einem solchen gemacht worden sei. Auch in der Urteilsverkündung der Richterin Martina Eberherr klang das durch. Sportler befänden sich in einem System, in dem massiver Druck auf sie ausgeübt würde. Dürr selbst hatte die sogenannte „Operation Aderlass“ - Ermittlungen in einer internationalen Blutdoping-Äffäre, die im Februar 2019 während der Nordischen WM in Seefeld sowie in Deutschland aufgeflogen ist - ins Rollen gebracht. Die Liste der mutmaßlich in den Blutdoping-Skandal um den deutschen Arzt Mark S. verwickelten Sportler soll 21 Namen umfassen.