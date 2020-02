Diese Hausschuhe machen die Füße zum Hingucker

Nicht ganz so sexy, aber dafür sehr effektiv: Hausschuhe mit Putzeffekt. Wer in der Wohnung Schritte sammelt, reinigt mit diesen gleichzeitig den Boden. Diese Schlapfen eignen sich sicherlich als Geschenk für faule Hausmänner oder rebellische Kinder, die im Haushalt nicht helfen wollen. In verschiedenen Farben erhältlich.