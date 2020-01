Aus Angst vor ihrem Lebensgefährten hat sich eine 34-Jährige in der Nacht auf Sonntag in einem Zimmer der Wohnung im Wiener Bezirk Wieden eingesperrt und die Polizei gerufen. Ein Kampfsportevent im Fernsehen hatte den alkoholisierten 37-Jährigen derart in Rage geraten lassen, dass er die Frau mehrmals mit dem Umbringen bedrohte und seine Wut auch noch am Fernsehgerät ausließ.