Die Ausbreitung des neuen Coronavirus 2019-nCoV sorgt bei vielen Menschen für Verunsicherung. Die Lage könnte noch viel schlimmer sein, als die chinesische Regierung zugeben will: Ein britischer Forscher nimmt an, dass es mehr als 100.000 Fälle geben könnte - die Behörden sprechen allerdings nur von einem Bruchteil an Erkrankten. Auch eine Krankenschwester, die Infizierte in der stark betroffenen Region Hubei behandelt, spricht in einem Video davon, dass mehr als 90.000 Menschen betroffen seien. Andere Berichte sorgen ebenfalls für teils wilde Spekulationen: Dass beispielsweise ein Patent existiert, das sich auf das Coronavirus bezieht, lässt einige in sozialen Medien vermuten, dass der Erreger in Laboren entwickelt und die Epidemie absichtlich herbeigeführt wurde.