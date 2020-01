Zweite Entwarnung in Wien - dafür drei neue Verdachtsfälle in Österreich, einer davon in Kärnten: Während ein Mann und eine Frau unabhängig voneinander am Montagvormittag in das Wiener Kaiser-Franz-Josef-Spital gebracht wurden, steht ein weiterer Mann in Klagenfurt daheim unter Quarantäne. Die Testergebnisse sollen bis Dienstagfrüh feststehen. Laut Experten besteht weiterhin kein Grund zur Sorge. Man müsse aber, wie der medizinische Direktor des Wiener Krankenanstaltenverbunds, Michael Binder, sagte, „sehr aufmerksam sein“. Im Innenministerium tagt derzeit ein Einsatzstab zum weiteren Vorgehen der heimischen Behörden.