Gerade weil sich das musikalische Gesicht von Leprous über die Jahre so massiv verändert hat - macht es euch überhaupt noch Spaß, alte Songs zu spielen und tief in der Vergangenheit zu graben?

Solberg: Simen ist so jung, dass er wohl nicht mal alle alten Songs kennt. (lacht)

Børven: Ich kenne die Songs, die ich live zu spielen habe. Das Gute an Leprous ist, dass es so viel Material gibt und wir auf Tour jeden Abend die Setlist adaptieren können. Ich kenne schon die alte Musik, aber tatsächlich nicht alles. Wir sind weder eine alte, noch eine junge Band, aber ich kann das Ungestüme eines Songs wie „Forced Entry“, der knapp zehn Jahre alt ist, schon verstehen. Manchmal muss ich zugeben, dass es meinen Stolz schmerzt, weil ich nicht so der Fan dieser Musik bin. Es macht aber Spaß, diese wilden, unbeherrschten Songs live zu spielen. Wir können so etwas aus dem Hut ziehen und das macht Spaß. Aber auch das Publikum hat sich gewandelt. Im Internet fordern die Leute immer die alten Songs, aber wenn wir sie dann live spielen merken wir, dass es nur ganz wenige interessiert. In Chile haben wir mit einer Veranstalterin gewettet. Sie meinte, „Forced Entry“ wird das beste Feedback kriegen und wir waren sicher, dass es definitiv „From The Flame“, ein wesentlich neuerer Song, sein würde und natürlich hatten wir recht. (lacht)

Solberg: Es gibt immer ein paar sehr laute Stimmen, die alte Songs im Netz fordern, aber wir kennen unsere Statistiken der Streaming- und Verkaufszahlen doch etwas besser und wissen genau, was die Leute heute wirklich hören wollen. (lacht) Das deckt sich meist nicht mit den Internetstimmen. Wir haben aber auch Songs, die sich noch immer gut einfließen lassen, etwa „Acquired Taste“, das von der „Bilateral“ stammt. Diese Nummer passt kontextuell gut zu den neuen Songs. Wenn du jünger bist, hast du immer das Gefühl, dass du in einer kurzen Zeitspanne alles zeigen musst, was du kannst. Wir sind aber älter geworden, sind bessere Musiker und weisere Typen und müssen der Welt unsere neuen Fertigkeiten nicht mehr sofort ins Gesicht klatschen. Wir sind entspannter und beruhigter. Die Leute sehen „Pitfalls“ oft als eine Art Soloalbum und glauben, ich hätte das alles geregelt, weil es so persönlich ist, aber dem ist nicht so. Manchmal vergessen die Menschen, dass Tor und ich schon seit fast 20 Jahren im Prog verankert sind und uns immer gewandelt haben.

Børven: Ich hatte auch eine Zeit, wo ich viel Pain Of Salvation hörte, aber dann entdeckte ich Jazz und alles veränderte sich. (lacht)

Solberg: Wir sind keine Band, die aus Prog-Musikern besteht. Wir sind einfach Musiker und machen, wonach uns der Sinn steht. Jeder hat einen anderen Background. Ich glaube, das Lieblingsalbum unser Fans ist „The Congregation“, davor war es „Bilateral“. Es scheint so, als ob es immer jedes zweite Album wäre. (lacht) Das Lustige daran ist, dass gerade „The Congregation“ der Idee eines Soloalbums am nächsten kam, weil ich wirklich jeden einzelnen Teil alleine schrieb. Sogar die Drum-Parts habe ich großteils mitverfasst, weil wir damals die Hälfte der Band austauschten und ich mir sicher sein musste, dass alles so passieren würde, wie ich es mir vorstellte. „Pitfalls“ ist ein viel stärkeres Bandalbum, wo mehr Leute Kreativität reinsteckten. Es ist lustig zu sehen, wie sich die Leute oft in ihrer Vorstellung irren. Damals gab es einfach so viele Umbrüche, dass „The Congregation“ fast automatisch eine Art Solowerk wurde. Die letzten drei Alben haben uns aber definitiv in die Richtung gebracht, die wir heute einschlagen. „Pitfalls“ hat sich in ungefähr drei Wochen so gut verkauft wie „Malina“ in einem Jahr, aber rein künstlerisch ist es eine natürliche Progression. Von den nackten Zahlen war ich selbst sehr überrascht. Ein erfolgreiches Album ist nicht immer das Lieblingsalbum der Fans. Die Leute lieben von Metallica „Master Of Puppets“ am meisten, aber am besten verkauft hat sich wohl immer noch das „Black Album“.