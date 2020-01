Preis und Verfügbarkeit

Erhältlich sein soll das Motorola Razr bereits ab Dezember in ausgewählten Märkten Europas. In Deutschland erfolgt der Markstart im ersten Halbjahr 2020. Wann und ob es in Österreich in den Handel kommen wird, ist bislang nicht bekannt. In den USA wird das Razr zu einem Preis von 1500 Dollar verkauft, umgerechnet rund 1364 Euro. Einen offiziellen Euro-Preis hat Motorola noch nicht verraten