Es war ein böses Erwachen für den ORF-Generaldirektor, als ihn mehrere Facebook-Freunde darauf hingewiesen haben, dass mit seinem Profil irgendetwas nicht stimmen kann. Denn via Facebook-Nachrichtendienst Messenger verbreitete der Manager ein Video, dass auf den ersten Blick authentisch anmutet. Seine Facebook-Freunde wurden darin persönlich angeschrieben - mit der Frage, ob sie die Personen in dem Video seien. Gerade in unserer schnelllebigen Kommunikationswelt ist so ein Link dann relativ rasch angeklickt und kann Schaden am eigenen Profil und somit sensiblen Daten auslösen.