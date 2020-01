Weiters trat die ÖVP als einzige Partei in allen Gemeinden an. Und nicht zu vergessen das NÖ-Wahlrecht, das es ermöglicht nicht amtliche Stimmzettel, die den Namen einzelner Mandatare tragen, ins Stimmkuvert zu stecken. Ein klarer Vorteil für amtierende Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, den die ÖVP für sich zu nutzen wusste. Im Unterschied zur ÖVP gelang es den SPÖ-Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern weit weniger, diesen Bonus für sich einzusetzen. Besonders schmerzlich in Städten wie Amstetten und Wiener Neustadt, wo der Bürgermeister-Sessel an die ÖVP geht. Zwar zeigt der SPÖ-Pfeil in einigen Gemeinden nach oben, insgesamt fuhr die Partei landesweit Verluste ein. Es scheint sich der aktuelle Bundestrend auch in den Gemeinden Niederösterreichs fortzusetzen.