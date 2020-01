Speck-Patch gegen Fleischeslust der Veganer

Nicht allen Vegetariern fällt es von Anfang an leicht, auf Fleisch zu verzichten. Mit dieser Problematik hat sich der experimentelle Psychologe, Charles Spence, an der britischen University of Oxford beschäftigt. Laut dem Forscher haben Studien gezeigt, dass alleine der Duft das Verlangen nach Nahrung reduzieren kann, denn der Geschmackssinn ist stark mit dem Geruchssinn verbunden. „Speckaroma kann die Vorstellung in uns triggern, Speck zu essen. Allein die Vorstellung kann satt machen“, sagte Spence dem Independet.