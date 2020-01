„Muss mit Partner in England leben“

„Der jeweilige US-Bürger muss mit seinem britischen Partner in England leben, wenn sein Visum verlängert werden soll. Sie müssen nachweisen, dass sie gemeinsam dauerhaft im United Kingdom leben wollen. Gibt es in den ersten zweieinhalb Jahren Phasen, in denen die Partner nicht zusammengelebt haben, muss es dafür plausible Gründe geben“, erklärte ein Beamter gegenüber der Zeitung.