Es kann sein, dass der Hubschrauber mit dem fünffachen NBA-Meister am Bord an diesem Sonntag der einzige Helikopter war, der sich in der Luft befand. Andere - wie Polizeihubschrauber - blieben wegen des schlechten Wetters am Boden, für die meisten war an einen Flug nicht zu denken. Warum sich der Superstar-Basketballer und die anderen Insassen doch für einen Flug entschieden hatten, ist ungewiss.